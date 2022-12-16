Агент Шумакова: «Сергей точно уходит из «Трактора»

Сергей Шумаков покинет «Трактор».

Об этом сообщил его агент Шуми Бабаев.

«Сергей Шумаков точно уходит из «Трактора», – заявил Бабаев.

Других команд КХЛ, заинтересованных в игроке, пока нет, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник в «Тракторе». Скорее всего, контракт нападающего будет расторгнут.

Шумаков перешел в «Трактор» 6 октября, подписав контракт до конца сезона. За челябинский клуб он провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-4».