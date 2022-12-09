Гатиятулин о том, останется ли в «Тракторе» Шумаков: «После перерыва видно будет. Он не проходил предсезонку, трудно набрать форму»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2).

«Понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата с сильной атакой, было важно сыграть дисциплинированно, лишить соперника скорости.

Было неплохое движение, учитывая матчи через день, ненужный гол пропустили в конце первого периода. Пытались играть всю игру активно, прессинговали, создавали моменты, но не могли реализовать. Ребята молодцы, по самоотдаче нет претензий.

Отсутствие Телегина и Яруллина? Телегин приболел, Альберт получил повреждение.

Ситуация с Шумаковым? Остался дома, все в оптимальной форме находятся тут. Он присоединился к нам по ходу сезона, не проходил предсезонку, у любого спортсмена это накладывает отпечаток, трудно набрать форму. Останется ли он в команде? После перерыва видно будет», – сказал .