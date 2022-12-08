Агент Шумакова: «Есть большая вероятность того, что Сергей покинет «Трактор»

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Агент Сергея Шумакова сообщил, что форвард вскоре может покинуть «Трактор».

«Когда Шумаков перешел в «Трактор», то нам сказали, что его будут использовать так, так и так. Мы пошли на уступки в деньгах и во всем. Сергей хотел играть именно в Челябинске и готов был пойти на любые условия.

Но, оказавшись в команде, мы не получили то, чего хотели. Поэтому существует большая вероятность того, что Сергей может сменить команду в ближайшее время.

Как это будет выглядеть – Шумаков уйдет сам или состоится обмен – примем решение. Я буду послезавтра в Челябинске и встречусь с Сергеем. Будем решать с ним и с гендиректором «Трактора» Иваном Савиным. Сейчас понятно одно: тренер не видит его в команде в той роли, в которой мы бы хотели», – заявил Шуми Бабаев.

Шумаков перешел в «Трактор» 6 октября, подписав контракт до конца сезона. За челябинский клуб он провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-4».

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