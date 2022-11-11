21-летний голкипер «Авангарда» Мишуров отразил 3 из 3 буллитов в матче с «Салаватом», встав в ворота по ходу серии

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Андрей Мишуров внес вклад в победу «Авангарда» над «Салаватом Юлаевым».

«Ястребы» обыграли уфимскую команду (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу серии буллитов тренерский штаб омичей заменил сыгравшего весь матч Василия Демченко на 21-летнего Андрея Мишурова.

Демченко был заменен после двух пропущенных буллитов и при счете 2:1 в пользу «Салавата» в буллитной серии.

Мишуров отразил три следующих попытки уфимцев в исполнении Егора Сучкова, Глеба Кузьмина и Данила Алалыкина, а в составе «Авангарда» отличились Сергей Толчинский и Рид Буше, в результате чего команда одержала победу 3:2 в серии буллитов.

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