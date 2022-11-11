«Авангард» выиграл 6-й матч подряд, отыгравшись на 58:19 и победив «Салават» по буллитам
«Авангард» одержал шестую победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда под руководством тренера Михаила Кравеца проявила характер и переиграла «Салават Юлаев» (4:3 Б) в серии буллитов.
По ходу третьего периода «ястребы» пропустили две шайбы и уступали 2:3, но за счет гола Корбана Найта на 58:19 сравняли счет, переведя игру в овертайм.
В дополнительное время «Авангард» выстоял в меньшинстве, не пропустив в формате «3 на 4».
В серии буллитов омский клуб добился победы благодаря точным броскам Владимира Брюквина, Сергея Толчинского и Рида Буше.
Это шестая победа подряд для «Авангарда». Кроме того, серия с набранными очками продлилась до девяти игр.
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