«Авангард» выиграл 6-й матч подряд, отыгравшись на 58:19 и победив «Салават» по буллитам

«Авангард» одержал шестую победу подряд в Фонбет чемпионате .

Команда под руководством тренера проявила характер и переиграла (4:3 Б) в серии буллитов.

По ходу третьего периода «ястребы» пропустили две шайбы и уступали 2:3, но за счет гола на 58:19 сравняли счет, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время выстоял в меньшинстве, не пропустив в формате «3 на 4».

В серии буллитов омский клуб добился победы благодаря точным броскам Владимира Брюквина, Сергея Толчинского и Рида Буше.

Это шестая победа подряд для «Авангарда». Кроме того, серия с набранными очками продлилась до девяти игр.