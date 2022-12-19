Роман Скворцов: «Ротенберг – тренер-менеджер, у него шикарный штаб. СКА – это клуб, который всех волнует, со знаком плюс или минус. Равнодушных нет вообще»
Роман Скворцов высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.
– Роман Ротенберг тоже представитель новой тренерской волны?
– Роман Борисович – представитель другого направления, тренер-менеджер. У него шикарный тренерский штаб. Мнений в изобилии, и очень круто выбирать из них генеральную линию.
Если мы возьмем тренера любительской команды и десять человек ему в помощники, то вряд ли можно будет добиться успеха. Но в случае СКА шикарный полигон для обкатки этой идеи, и результат налицо.
– Вам интересно, что в итоге получится на этом полигоне?
– Есть верные болельщики СКА, которые живут в прекрасном Санкт-Петербурге. А с другой стороны, многие смотрят и ждут, когда команда оступится. СКА – это клуб, который всех волнует, со знаком плюс или минус. В этом плане равнодушных нет вообще, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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