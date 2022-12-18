Матвей Мичков: «Мирошниченко – очень сильный человек. Безумно рад, что у него получается забивать»

Форвард СКА Матвей Мичков высказался о нападающем « » .

– Иван Мирошниченко уже дебютировал в КХЛ. Вы уже провели 16 матчей в КХЛ за карьеру, набрали 5 очков (2+3). Что нужно сделать, чтобы вернуться в эту лигу? уже сказал, что место наверх можно получить только через конкуренцию.

– Все правильно Роман Борисович сказал – конкуренцию всегда нужно выигрывать. И просто так тебе никто не будет доверять, давать играть. Ты должен добавлять с каждым днем, и пробиваться в состав нужно за счет работоспособности.

Так было всю жизнь. И это во всех командах, не только в СКА. Поэтому моя задача – работать и тренироваться еще больше.

А если о Ване Мирошниченко, то он очень сильный человек. Вернулся на лед, я слежу за ним. И безумно рад, что у Вани сейчас получается забивать.

Он очень хорошо выступал в Молодежной хоккейной лиге, но я надеюсь, для него это только начало. Потом была ВХЛ, теперь верю, что все чаще будет . Желаю огромных успехов Ване, и я его поддерживаю, – сказал Мичков.

Мирошниченко о раке: «Был ошарашен, приходили мысли: «Все пропало». Но с хоккеем тогда не простился. Чуть-чуть попаниковал»