«Сочи» выложил кадр из «Поля чудес», загадав фамилию Мичкова: «Все пишут о какой-то крутой аренде. Кто-нибудь что-нибудь слышал?»
В «Сочи» отреагировали на информацию об аренде Матвея Мичкова.
Ранее сообщалось, что «леопарды» арендуют нападающего СКА до конца сезона.
В телеграм-канале «Сочи» выложили картинку с кадром из передачи «Поле чудес», где в качестве загаданного слова добавили фамилию Мичкова с одной пропущенной буквой.
«Друзья! На связи админ канала. Все хоккейные телеграмы пишут о какой-то крутой аренде для нашего клуба.
Кто-нибудь что-нибудь слышал?
А то я только глаза открыл после ночного автобусного путешествия до Ярославля», – говорится в сообщении.
«Сочи» прибыл в Ярославль в 3:30 ночи, матч с «Локомотивом» – сегодня. Команда добиралась на автобусе из Москвы, самолет сел там из-за плохой погоды
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