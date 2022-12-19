«Сочи» выложил кадр из «Поля чудес», загадав фамилию Мичкова: «Все пишут о какой-то крутой аренде. Кто-нибудь что-нибудь слышал?»

В «Сочи» отреагировали на информацию об аренде .

Ранее сообщалось, что «леопарды» арендуют нападающего до конца сезона.

В телеграм-канале «Сочи» выложили картинку с кадром из передачи «Поле чудес», где в качестве загаданного слова добавили фамилию Мичкова с одной пропущенной буквой.

«Друзья! На связи админ канала. Все хоккейные телеграмы пишут о какой-то крутой аренде для нашего клуба.

Кто-нибудь что-нибудь слышал?

А то я только глаза открыл после ночного автобусного путешествия до Ярославля», – говорится в сообщении.

«Сочи» прибыл в Ярославль в 3:30 ночи, матч с «Локомотивом» – сегодня. Команда добиралась на автобусе из Москвы, самолет сел там из-за плохой погоды