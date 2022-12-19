«Сочи» прибыл в Ярославль в 3:30 ночи, матч с «Локомотивом» – сегодня. Команда добиралась на автобусе из Москвы, самолет сел там из-за плохой погоды

« » прибыл в Ярославль в 3:30 ночи, команда добиралась на автобусе из Москвы.

Из-за сложных метеоусловий самолет с командой не смог приземлиться в Ярославле. Борт прибыл в Москву, откуда команда выехала на автобусе «Капитана» – своего фарм-клуба в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Во время ожидания в аэропорту игроки посмотрели финальный матч ЧМ-2022 по футболу между Аргентиной и Францией (3:3, по пенальти – 4:2).

«Сочи» отменил предматчевую раскатку перед сегодняшней игрой с « ». Начало – в 19:00 по московскому времени.