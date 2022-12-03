Самый результативный защитник «Сочи» Зоркин перейдет в СКА. Он набрал 10 очков в 27 матчах

выменяет самого результативного защитника .

Состав питерского клуба в ближайшее время пополнит 22-летний , информирует «Спорт-Экспресс».

Хоккеист набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 5» в 27 матчах текущего Фонбет чемпионата . В среднем он проводит на льду 20:36.

Зоркин ранее уже выступал за СКА. В сезоне-2020/21 он провел за питерский клуб 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.