Крикунов о Мичкове в «Сочи»: «Матвей получит много игрового времени, сможет как следует «повариться» в КХЛ. Давления и ожидания немедленных результатов не будет»

высказался о возможном переходе в «Сочи».

Ранее появилась информация о том, что «леопарды» арендуют 18-летнего нападающего до конца сезона.

«Для меня это ожидаемая новость. Мичков явно перерос молодежный уровень, да и в ВХЛ ему все дается довольно легко. У парня 10 голов в 14 матчах.

Остро стоит вопрос о переходе в КХЛ, но пробиться в основу СКА непросто. Не зря Роман Ротенберг говорит, что надо прибавлять в физике. История с травмой после хита Емелина была показательной, но физика нужна и для того, чтобы хорошо помогать обороне, что Мичкову пока сложно дается на этом уровне.

В « » Матвею явно будет проще – он получит много игрового времени, сможет как следует «повариться» в , прочувствовать все нюансы лиги. При этом давления и ожидания немедленных результатов не будет – по сути южане доигрывают сезон», – сказал бывший главный тренер сборной России.