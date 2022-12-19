Крикунов о Мичкове в «Сочи»: «Матвей получит много игрового времени, сможет как следует «повариться» в КХЛ. Давления и ожидания немедленных результатов не будет»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Сочи Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Владимир Крикунов высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Сочи». 

Ранее появилась информация о том, что «леопарды» арендуют 18-летнего нападающего СКА до конца сезона. 

«Для меня это ожидаемая новость. Мичков явно перерос молодежный уровень, да и в ВХЛ ему все дается довольно легко. У парня 10 голов в 14 матчах.

Остро стоит вопрос о переходе в КХЛ, но пробиться в основу СКА непросто. Не зря Роман Ротенберг говорит, что надо прибавлять в физике. История с травмой после хита Емелина была показательной, но физика нужна и для того, чтобы хорошо помогать обороне, что Мичкову пока сложно дается на этом уровне.

В «Сочи» Матвею явно будет проще – он получит много игрового времени, сможет как следует «повариться» в КХЛ, прочувствовать все нюансы лиги. При этом давления и ожидания немедленных результатов не будет – по сути южане доигрывают сезон», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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