Артем Батрак: «Причина успеха «Адмирала» – Тамбиев. Он выстроил коллектив, который может добиваться результата»

Артем Батрак назвал причины успеха «Адмирала» в сезоне-2022/23.

– Первая причина успеха «Адмирала» – это главный тренер . Каким бы он ни был жестким, принципиальным и даже скорым на выводы, он выстроил коллектив, который может добиваться результата.

Во-вторых, Тамбиев правильно делегировал роли и обязанности в команде. – это человек, который, кажется, может делать на площадке все. А с ним в паре играет Колби Уильямс, он практически не выходит в большинстве и ничего не имеет против того, что у него ноль голов в сезоне. «Адмирал» весь чемпионат играет в шесть защитников, что характерная особенность команды, и выдерживает это.

В-третьих, выступление легионеров – один из важнейших элементов. Иностранцев в том числе собрал Шулак, с которым поговорил Тамбиев. То есть все друг на друга рассчитывают.

В-четвертых, это топовые показатели при игре в большинстве. Можно публиковать в учебнике, как команде с маленьким бюджетом и средними игроками забивать голы. И, наконец, хоккеисты много на себя ловят бросков и хорошо играют в обороне, а вратари тащат все на свете. Есть результат, пошли болельщики, и у «Адмирала» очень крутая атмосфера на матчах. Также влияет то, что в клубе сейчас четко платят зарплату, и все работают в спокойных условиях.

– Способна ли эта команда пошуметь в плей-офф?

– Да, если «Адмирал» займет третье-шестое место на Востоке. Самое главное – не попасть на , а это соперник, который умеет побеждать. И желательно не . Другие команды можно проходить.

Лучшего всего занять место не ниже четвертого, чтобы начинать плей-офф во Владивостоке. Мы ведь даже не знаем, что это такое – начинать серию на Дальнем Востоке, и этим можно пользоваться, – сказал комментатор.

«Адмирал» одержал 7-ю победу подряд дома и вышел на 3-е место на Востоке