«Динамо» проиграло «Адмиралу», перебросав соперника 37:13. Серебряков отразил 36 бросков, дальневосточники сделали 29 блок-шотов
«Динамо» проиграло «Адмиралу», нанеся 37 бросков в створ соперника.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла московский клуб со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом команда Алексея Кудашова перебросала дальневосточников со счетом 37:13.
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков отразил 36 бросков из 37, пропустив единственную шайбу на 57-й минуте.
Кроме того, хоккеисты команды из Владивостока заблокировали 29 бросков. Больше всех блок-шотов сделали защитники Динар Хамидуллин и Колби Уильямс – по четыре.
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