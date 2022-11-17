«Динамо» проиграло «Адмиралу», перебросав соперника 37:13. Серебряков отразил 36 бросков, дальневосточники сделали 29 блок-шотов

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«Динамо» проиграло «Адмиралу», нанеся 37 бросков в створ соперника.

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла московский клуб со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом команда Алексея Кудашова перебросала дальневосточников со счетом 37:13.

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков отразил 36 бросков из 37, пропустив единственную шайбу на 57-й минуте.

Кроме того, хоккеисты команды из Владивостока заблокировали 29 бросков. Больше всех блок-шотов сделали защитники Динар Хамидуллин и Колби Уильямс – по четыре.

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