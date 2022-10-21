Дариус Руснак о словаках в КХЛ: «Мешать им зарабатывать – ошибка. Парни тренируются с 5 лет, чтобы обеспечить себя в будущем»
Дариус Руснак высказался о хоккеистах из Словакии, выступающих в КХЛ.
«Я воспринимаю это со спортивной точки зрения. Парни тренируются с пяти лет, буквально вкалывая, чтобы обеспечить себя в будущем.
На мой взгляд, мешать им зарабатывать – ошибка», – сказал чемпион мира в интервью Novy Cas.
В КХЛ сейчас выступают 7 игроков из Словакии – вратари Патрик Рыбар («Спартак»), Юлиус Гудачек («Барыс») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал») и Адам Лишка («Северсталь»).
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