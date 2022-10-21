Дариус Руснак о словаках в КХЛ: «Мешать им зарабатывать – ошибка. Парни тренируются с 5 лет, чтобы обеспечить себя в будущем»

Дариус Руснак высказался о хоккеистах из Словакии, выступающих в КХЛ.

«Я воспринимаю это со спортивной точки зрения. Парни тренируются с пяти лет, буквально вкалывая, чтобы обеспечить себя в будущем.

На мой взгляд, мешать им зарабатывать – ошибка», – сказал чемпион мира в интервью Novy Cas.

В КХЛ сейчас выступают 7 игроков из Словакии – вратари Патрик Рыбар ( ), Юлиус Гудачек ( ) и Адам Гуска ( ), защитники Михал Чайковски ( ) и Кристиан Ярош ( ), нападающие Михал Криштоф («Адмирал») и Адам Лишка («Северсталь»).

Федерацию хоккея Словакии могут лишить госфинансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ