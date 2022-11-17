Директор «Адмирала» о легионерах: «Они приехали за адекватные деньги. По зарплатному бюджету у нас сумма чуть больше пола зарплат»

Теги КХЛ Николай Елисеев Адмирал Либор Шулак Рудольф Червены Михал Криштоф ТАСС Колби Уильямс Хоккей

Директор «Адмирала» Вадим Аверкин высказался касательно легионеров команды.

«Иностранцев мы не просто так подбирали: Либор Шулак дружит с Рудольфом Червены, Михал Криштоф играл два года назад в «Кярпяте» с Шулаком. Опять же я просил Либора созвониться с Михалом, рассказать про команду, Владивосток, и, думаю, это сыграло свою роль.

Николай Елисеев очень давно знаком с Леонидом Григорьевичем (Тамбиевым): он был еще в Молодежной хоккейной лиге, и он тоже хотел к нам приехать.

Единственный, кого можно назвать новичком, это Колби Уильямс. Нам нужен был игрок в оборону в пару к Шулаку после того, как Войтек Мозик не приехал, и мы остановили свой выбор на нем после просмотров.   Они приехали к нам за адекватные деньги. У нас нет таких больших финансов и не секрет, что по зарплатному бюджету у нас сумма чуть больше пола зарплат.

Елисеев понимал, что в случае перехода в «Адмирал» путь в сборную для него отрезан, но он взрослый человек и сразу сказал, что приедет и отказывается играть за сборную.

И когда у нас были разбирательства с ИИХФ по нему, он подписал бумагу, в которой было сказано, что он хочет играть в «Адмирале», у него есть контракт и просил разрешения выступать за наш клуб. Что касается его мотивации, то он хотел играть в КХЛ, видимо, не хотел ехать в Европу, но это спросите у него», – сказал Аверкин. 

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