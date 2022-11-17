Директор «Адмирала» о легионерах: «Они приехали за адекватные деньги. По зарплатному бюджету у нас сумма чуть больше пола зарплат»

Директор Вадим Аверкин высказался касательно легионеров команды.

«Иностранцев мы не просто так подбирали: дружит с , Михал Криштоф играл два года назад в «Кярпяте» с Шулаком. Опять же я просил Либора созвониться с Михалом, рассказать про команду, Владивосток, и, думаю, это сыграло свою роль.

очень давно знаком с Леонидом Григорьевичем (Тамбиевым): он был еще в Молодежной хоккейной лиге, и он тоже хотел к нам приехать.

Единственный, кого можно назвать новичком, это Колби Уильямс. Нам нужен был игрок в оборону в пару к Шулаку после того, как Войтек Мозик не приехал, и мы остановили свой выбор на нем после просмотров. Они приехали к нам за адекватные деньги. У нас нет таких больших финансов и не секрет, что по зарплатному бюджету у нас сумма чуть больше пола зарплат.

Елисеев понимал, что в случае перехода в «Адмирал» путь в сборную для него отрезан, но он взрослый человек и сразу сказал, что приедет и отказывается играть за сборную.

И когда у нас были разбирательства с ИИХФ по нему, он подписал бумагу, в которой было сказано, что он хочет играть в «Адмирале», у него есть контракт и просил разрешения выступать за наш клуб. Что касается его мотивации, то он хотел играть в , видимо, не хотел ехать в Европу, но это спросите у него», – сказал Аверкин.