«Динамо» интересуется Сошниковым. «Айлендерс» поместили форварда на драфт отказов

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Никита Сошников может вернуться в КХЛ.

По информации Metaratings.ru, предметный интерес к нападающему «Айлендерс» проявляет «Динамо». Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения от двух клубов КХЛ.

18 декабря «Айлендерс» поместили Сошникова на драфт отказов с целью расторжения контракта. 

В текущем сезоне НХЛ 29-летний хоккеист провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-2». 

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