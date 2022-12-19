«Динамо» интересуется Сошниковым. «Айлендерс» поместили форварда на драфт отказов
Никита Сошников может вернуться в КХЛ.
По информации Metaratings.ru, предметный интерес к нападающему «Айлендерс» проявляет «Динамо». Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения от двух клубов КХЛ.
18 декабря «Айлендерс» поместили Сошникова на драфт отказов с целью расторжения контракта.
В текущем сезоне НХЛ 29-летний хоккеист провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-2».
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