«Динамо» интересуется Сошниковым. «Айлендерс» поместили форварда на драфт отказов

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По информации Metaratings.ru, предметный интерес к нападающему «Айлендерс» проявляет « ». Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения от двух клубов КХЛ.

18 декабря « » поместили Сошникова на драфт отказов с целью расторжения контракта.

В текущем сезоне 29-летний хоккеист провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-2».