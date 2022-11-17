Сошников не собирается возвращаться в КХЛ и будет искать варианты в НХЛ (Metaratings)
Никита Сошников не планирует возвращаться в КХЛ.
Ближайшие планы 29-летенго хоккеиста связаны с поиском вариантов в Северной Америке, об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что форвард «Айлендерс» прошел драфт отказов. Ньюйоркцы отправили россиянина в «Бриджпорт» – в фарм-клуб в АХЛ.
В сентябре Сошников подписал однолетний контракт с «Айлендерс» на 750 тысяч долларов.
В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 3 игры, не набрав очков.
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