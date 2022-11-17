Сошников не собирается возвращаться в КХЛ и будет искать варианты в НХЛ (Metaratings)

Теги возможные переходы Айлендерс НХЛ КХЛ Никита Сошников Хоккей

Никита Сошников не планирует возвращаться в КХЛ.

Ближайшие планы 29-летенго хоккеиста связаны с поиском вариантов в Северной Америке, об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что форвард «Айлендерс» прошел драфт отказов. Ньюйоркцы отправили россиянина в «Бриджпорт» – в фарм-клуб в АХЛ.

В сентябре Сошников подписал однолетний контракт с «Айлендерс» на 750 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 3 игры, не набрав очков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные