Сошников не собирается возвращаться в КХЛ и будет искать варианты в НХЛ (Metaratings)

не планирует возвращаться в .

Ближайшие планы 29-летенго хоккеиста связаны с поиском вариантов в Северной Америке, об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что форвард «Айлендерс» прошел драфт отказов. Ньюйоркцы отправили россиянина в «Бриджпорт» – в фарм-клуб в АХЛ.

В сентябре Сошников подписал однолетний контракт с «Айлендерс» на 750 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне нападающий провел 3 игры, не набрав очков.