У Сошникова есть два предложения от клубов КХЛ
Никита Сошников подпишет контракт с клубом КХЛ в ближайшее время.
29-летний нападающий был помещен «Айлендерс» на драфт отказов с целью расторжения контракта.
У форварда есть два предложения от команд КХЛ, об этом информирует журналист Михаил Зислис, добавивший, что «каждый [вариант] со своими плюсами и минусами».
Ранее появилась информация, что Сошников продолжит карьеру в «Тракторе».
В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 3 матча в составе «Айлендерс», не набрав очков. В трех играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.
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