У Сошникова есть два предложения от клубов КХЛ

подпишет контракт с клубом в ближайшее время.

29-летний нападающий был помещен « » на драфт отказов с целью расторжения контракта.

У форварда есть два предложения от команд КХЛ, об этом информирует журналист Михаил Зислис, добавивший, что «каждый [вариант] со своими плюсами и минусами».

Ранее появилась информация, что Сошников продолжит карьеру в «Тракторе».

В нынешнем сезоне нападающий провел 3 матча в составе «Айлендерс», не набрав очков. В трех играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.