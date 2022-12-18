У Сошникова есть два предложения от клубов КХЛ

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Никита Сошников подпишет контракт с клубом КХЛ в ближайшее время.

29-летний нападающий был помещен «Айлендерс» на драфт отказов с целью расторжения контракта.

У форварда есть два предложения от команд КХЛ, об этом информирует журналист Михаил Зислис, добавивший, что «каждый [вариант] со своими плюсами и минусами».

Ранее появилась информация, что Сошников продолжит карьеру в «Тракторе».

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 3 матча в составе «Айлендерс», не набрав очков. В трех играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.

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