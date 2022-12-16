Сошников продолжит карьеру в «Тракторе» (Дмитрий Лукашов)
Нападающий Никита Сошников продолжит карьеру в «Тракторе».
Об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале.
«Никита Сошников продолжит карьеру в челябинском «Тракторе».
В «Бриджпорте» в АХЛ дела идут так же плохо, как и в «Айлендерс». Так что решение вернуться – оптимальное», – написал Лукашов.
В нынешнем сезоне НХЛ Сошников провел 3 матча в составе «Айлендерс», не набрав очков. В 3 играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.
Комментарии