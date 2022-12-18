Сошников и Журавлев помещены на драфт отказов с целью расторжения контрактов. Мильштейн не будет представлять игроков в КХЛ

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Никита Сошников и Даниил Журавлев возвращаются в КХЛ.

Хоккеисты, представляющие «Айлендерс» и «Колорадо» соответственно, помещены на драфт отказов с целью расторжения контрактов.

Об этом сообщил агент Дэн Мильштейн.

«Компания Gold Star не представлялa Журавлева при подписании контракта с «Колорадо», который, к сожалению, не в полной мере предусматривал интересы игрока. В частности, в контракте отсутствовал пункт о возможном отъезде игрока в Россию, что раннее мешало игроку вернутся в КХЛ.

В конце ноября Даниил попросил наше агентство о помощи, в то время, когда его предыдущие агенты перестали работать по его проблеме и отвечать на телефонные звонки.

Помочь Даниилу на столь сложном этапе карьеры было принципиально важным для нашего агентства как с точки зрения сохранения хоккейного таланта, так и поддержания высочайшей марки российских хоккеистов в НХЛ.

По результатам проведенной работы, уже через 24 часа, в статусе свободного агента, Даниил сможет подписать контракт с «Ак Барсом».

Стоит отметить, что игрок и «Колорадо» прекращают действия контракта с уважением друг к другу и у Даниила не будет проблем с дальнейшим возвращением в статусе свободного агента в Северную Америку, если и когда он будет готов.

Также сегодня на драфт отказов в целях расторжения одностороннего контракта НХЛ сроком на один сезон будет выставлен Никита Сошников. Через сутки Никита также подпишет контракт с одним из клубов КХЛ.

Интересы Даниила и Никиты в КХЛ будут представлены другими агентами», – рассказал Мильштейн.

Ранее комиссия по аккредитации агентов применила санкции к «Салавату Юлаеву» за работу с Мильштейном.

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