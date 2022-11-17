Коньков о Сошникове: «Если клубы НХЛ не проявили к Никите интереса, ему стоит вернуться в КХЛ»

Сергей Коньков считает, что Никите Сошникову стоит вернуться в КХЛ.

Ранее стало известно, что форвард «Айлендерс» прошел драфт отказов. Ньюйоркцы отправили россиянина в «Бриджпорт» – в фарм-клуб в АХЛ.

«Здесь все очень просто. Ему не удалось проявить себя за тот период времени, который он провел в Северной Америке. Если клубы НХЛ не проявили к Никите интереса, ему стоит вернуться в КХЛ.

Не нужно ехать в низшие североамериканские лиги, потому что уровень мастерства позволяет ему играть здесь достаточно успешно. Поэтому я думаю, что он вернется и будет здесь выступать.

Но опять же, мы не знаем желаний Сошникова. Может быть, он захочет остаться в АХЛ, и тогда, через некоторое время, он сможет вернуться в Национальную хоккейную лигу. Надо понимать, какие у него стремления.

Сошников – креативный хоккеист, способный приносить результат. Думаю, что большинство команд из первой восьмерки могут на него рассчитывать, и там он сможет проявить себя в полной мере», – сказал обладатель Кубка Гагарина.