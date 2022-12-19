Голдобин о 2-м месте «Металлурга» в Восточной конференции: «Неплохо, но не то, что мы хотим. Надеюсь, 2-я половина регулярки пройдет намного лучше»

высказался о результатах «Металлурга» в первой части сезона.

– Довольны игрой и результатами «Металлурга» в нынешнем сезоне?

– Мы идем на втором месте в Восточной конференции. Конечно, это неплохо. Но не то, что мы хотим. Само собой мы хотим быть первыми. А в целом считаю, что провели мы эту часть регулярного чемпионата довольно качественно. Надеюсь, вторая половина пройдет намного лучше.

– Для вас очень важно быть первыми в конференции или все-таки больше думаете о том, как подойти в максимально оптимальной форме к плей-офф?

– Конечно, хочется начать с первого места. Всегда приятно начинать плей-офф на домашнем льду, как это было в прошлом сезоне. Хочется и побольше матчей сыграть перед своими болельщиками и просто получить некоторое преимущество перед соперниками.

Так что будем пытаться опередить «Автомобилист» и закончить регулярку первыми на Востоке. В общем, рвемся наверх, – сказал нападающий « ».