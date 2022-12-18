Голдобин о календаре КХЛ: «Игры почти через день – класс. Лучше играть, чем тренироваться. Тренироваться никто не любит»

ответил на вопросы о календаре матчей в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Календарь КХЛ с всего одной паузой в этом сезоне вам нравится?

– Да, сейчас все немного по-другому, чем в прошлом сезоне. Тогда были больше паузы.

И кто-то в эти паузы даже успевал слетать куда-то отдохнуть. А сейчас после того же Матча звезд я сразу должен уезжать в Магнитогорск и на следующий день выходить на тренировку.

– Очень все это похоже на НХЛ?

– Да, конечно. Игры почти через день. Класс. Мало тренировок, много игр. Мне все это нравится. Лучше играть, чем тренироваться. Тренироваться никто не любит (улыбается).

– А не получится так, что к плей-офф все уже будут еле ползать по льду?

– Думаю, ребята, конечно, устанут. И у кого-то уже сейчас есть мини-травмы. Но это нормально для хоккея. Такая рутина.

Но надеюсь, что все подойдут к весне в оптимальном состоянии и плей-офф получится очень захватывающим, – сказал нападающий « ».