Николай Голдобин: «Старался не замечать интервью Роналду, чтобы моя любовь к Криштиану не ушла. Буду болеть за Португалию всем сердцем»

поддерживает сборную Португалии на ЧМ-2022.

– Николай, кто сегодня победит?

– В чем?

– Вы знаете, о чем мы.

– Подскажите.

– Роналду играет с Марокко.

– Конечно же. О чем вы спрашиваете? Да. Надеюсь, что Роналду. Хотя Марокко очень хорошо играет в последнее время. Но я верю, что Роналду выпустят в основном составе.

– Но он ведь не командный парень.

– Я не знаю его командные качества. Но он мне просто нравится за игру и отношение к делу.

– Как вы отнеслись к его знаменитому интервью?

– Я старался его не замечать, чтобы моя любовь к Роналду не ушла.

– Но ведь гению простительно все.

– Есть такое. Поэтому я считаю, что Роналду – лучший. И мое отношение к нему никак не поменялось.

– И вы думаете, что Португалия даже в финале чемпионата мира может победить?

– Дай Бог. Я буду болеть за них всем сердцем, – сказал нападающий магнитогорского , который отпраздновал свой гол в матче КХЛ в стиле Роналду.