Николай Голдобин: «Старался не замечать интервью Роналду, чтобы моя любовь к Криштиану не ушла. Буду болеть за Португалию всем сердцем»
Николай Голдобин поддерживает сборную Португалии на ЧМ-2022.
– Николай, кто сегодня победит?
– В чем?
– Вы знаете, о чем мы.
– Подскажите.
– Роналду играет с Марокко.
– Конечно же. О чем вы спрашиваете? Да. Надеюсь, что Роналду. Хотя Марокко очень хорошо играет в последнее время. Но я верю, что Роналду выпустят в основном составе.
– Но он ведь не командный парень.
– Я не знаю его командные качества. Но он мне просто нравится за игру и отношение к делу.
– Как вы отнеслись к его знаменитому интервью?
– Я старался его не замечать, чтобы моя любовь к Роналду не ушла.
– Но ведь гению простительно все.
– Есть такое. Поэтому я считаю, что Роналду – лучший. И мое отношение к нему никак не поменялось.
– И вы думаете, что Португалия даже в финале чемпионата мира может победить?
– Дай Бог. Я буду болеть за них всем сердцем, – сказал нападающий магнитогорского «Металлурга», который отпраздновал свой гол в матче КХЛ в стиле Роналду.
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