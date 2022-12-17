Ротенберг о турнире «3 на 3»: «Были полные трибуны. Видим очень хорошие отзывы, нужно постоянно проводить такие соревнования»

Роман Ротенберг высказался о турнире по хоккею «3 на 3».

Сборная России заняла третье место на турнире Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3, обыграв команду Китая (9:2). Победителем стала сборная Беларуси, победившая Казахстан (7:1) в финале.

«Конечно, мы всегда стремимся побеждать и стремимся быть первыми во всем. Хорошо, что были полные трибуны, все говорят о хоккее 3х3. Мне писали люди, которые раньше не ходили на хоккей 3х3, что им формат очень понравился и что они обязательно придут на следующий турнир, поскольку это очень интересно.

Мы видим очень хорошие отзывы, и нужно постоянно проводить такие турниры в рамках Кубка Первого канала и других соревнований сборных, на что мы надеемся. Это серьезный процесс и инвестиции, и мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые поддерживают нас в организации таких соревнований.

Выступление России? У нас была самая молодая команда из всех. Хоккей 3х3 требует определенного подхода: где-то нужно размяться до игры, поскольку очень короткий период и нет времени на раскачку. Пока ты входишь в игру, она уже заканчивается, и это нужно на будущее учитывать тренерам, игрокам. Возможно, было и давление с точки зрения полных трибун, и мы это все учтем», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

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