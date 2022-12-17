Федоров о карьере: «Огромное спасибо Игорю Ивановичу Сечину, его решение кардинально поменяло мою судьбу»

поблагодарил Игоря Сечина за изменение в своей судьбе.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира выступил с речью, посвященной его принятию в Зал славы отечественного хоккея.

«В этом зале собрались мои коллеги, мои учителя - люди, которых я знаю с раннего возраста. Спасибо комитету, который приблизил этот торжественный день для меня и моей семьи. Огромное спасибо партнерам, тренерам и судьбе. Мне посчастливилось работать с уникальными людьми. В этот торжественный день я благодарю всех, кто помогал и помогает в моей карьере.

Сейчас она немножко другая – уже в качестве тренера. Огромное спасибо Игорю Ивановичу Сечину, его решение кардинально поменяло мою судьбу. Приложу все усилия и все, что у меня есть, на благо российского хоккея», – сказал главный тренер ЦСКА на церемонии.

Федоров был назначен главным тренером ЦСКА в июле 2021 года. В первый же сезон под его руководством армейцы стали обладателями Кубка Гагарина.

Председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин является председателем наблюдательного совета .

Федоров, Яшин, Стеблин, Петр Воробьев, Цыгуров, Балдерис и еще 12 человек введены в Зал славы отечественного хоккея