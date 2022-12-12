Федоров будет слушать песни Анет Сай: «Много говорили о хоккее, были вопросы. Пожелали друг другу творческих успехов»

рассказал, что будет слушать песни Анет Сай.

Федоров и поп-исполнительница выступили в роли тренеров команды дивизиона Тарасова в Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Мне понравилось увидеть знакомые лица и познакомиться с новыми ребятами.

Атмосфера в нашей раздевалке была фантастическая. Ну и огромное спасибо челябинским болельщикам. Реально приятно было находиться здесь эти два дня.

– Как вам работалось в тандеме с популярной певицей Анет Сай? Теперь будете слушать ее песни?

– Обязательно буду слушать. Мы познакомились и много говорили о хоккее, было очень много вопросов. А на прощание пожелали друг другу творческих успехов.

– Если сравнить наши Матчи звезд с подобными мероприятиями в НХЛ, в которых вы участвовали, в чем они похожи? И что нам еще стоит позаимствовать?

– Мне вчера очень понравилось представление команд с участием музыкальных исполнителей. Здорово спели!

Для меня это был шок, я такого никогда не видел, чтоб ребят так классно представляли. Отличная песня получилась, – сказал главный тренер .