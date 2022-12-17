Федоров, Яшин, Стеблин, Петр Воробьев, Цыгуров, Балдерис и еще 12 человек введены в Зал славы отечественного хоккея

18 человек введены в Зал славы отечественного хоккея.

В Москве состоялась торжественная церемония включения в Зал славы отечественного хоккея сразу 18 новых членов – хоккеистов, тренеров, судей, функционеров и спортивных журналистов.

Новыми членами Зала стали бывшие игроки сборной России и клубов НХЛ Сергей Федоров и , бывшие тренеры клубных и сборных команд и , а также экс‑президент ФХР Александр Стеблин.

Также в Зал вошли Владимир Асеев, Хельмут Балдерис, Ирек Гимаев, братья Александр и Владимир Голиковы, Виктор Губернаторов, Виктор Домбровский, Павел Коротков, Всеволод Кукушкин, Олег Кученев, Юрий Лебедев, Ян Спарре и Борис Федосов.