Федоров, Яшин, Стеблин, Петр Воробьев, Цыгуров, Балдерис и еще 12 человек введены в Зал славы отечественного хоккея
18 человек введены в Зал славы отечественного хоккея.
В Москве состоялась торжественная церемония включения в Зал славы отечественного хоккея сразу 18 новых членов – хоккеистов, тренеров, судей, функционеров и спортивных журналистов.
Новыми членами Зала стали бывшие игроки сборной России и клубов НХЛ Сергей Федоров и Алексей Яшин, бывшие тренеры клубных и сборных команд Петр Воробьев и Геннадий Цыгуров, а также экс‑президент ФХР Александр Стеблин.
Также в Зал вошли Владимир Асеев, Хельмут Балдерис, Ирек Гимаев, братья Александр и Владимир Голиковы, Виктор Губернаторов, Виктор Домбровский, Павел Коротков, Всеволод Кукушкин, Олег Кученев, Юрий Лебедев, Ян Спарре и Борис Федосов.
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