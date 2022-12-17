Федоров, Яшин, Стеблин, Петр Воробьев, Цыгуров, Балдерис и еще 12 человек введены в Зал славы отечественного хоккея

Теги ФХР Сборная России по хоккею Петр Воробьев Александр Стеблин Геннадий Цыгуров Алексей Яшин Сергей Федоров сборная СССР Юрий Лебедев Всеволод Кукушкин КХЛ Хельмут Балдерис Владимир Асеев Виктор Губернаторов Александр Голиков Владимир Голиков чемпионат СССР Музей хоккея Зал славы российского хоккея Ирек Гимаев Матч ТВ Хоккей

18 человек введены в Зал славы отечественного хоккея.

В Москве состоялась торжественная церемония включения в Зал славы отечественного хоккея сразу 18 новых членов – хоккеистов, тренеров, судей, функционеров и спортивных журналистов.

Новыми членами Зала стали бывшие игроки сборной России и клубов НХЛ Сергей Федоров и Алексей Яшин, бывшие тренеры клубных и сборных команд Петр Воробьев и Геннадий Цыгуров, а также экс‑президент ФХР Александр Стеблин.

Также в Зал вошли Владимир Асеев, Хельмут Балдерис, Ирек Гимаев, братья Александр и Владимир Голиковы, Виктор Губернаторов, Виктор Домбровский, Павел Коротков, Всеволод Кукушкин, Олег Кученев, Юрий Лебедев, Ян Спарре и Борис Федосов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные