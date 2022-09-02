Федоров о Суперсерии-72: «Развеяли миф о профессионалах, которые ломают борта после своих щелчков. Показали свой советский комбинационный хоккей»

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Сергей Федоров назвал героями участников Суперсерии-72. 

Ветераны сборной СССР посетили матч между ЦСКА и «Металлургом» (6:2) за Кубок Открытия по приглашению ФХР.

– Что для вас значат те легендарные матчи?

– Отличный вопрос, я считаю. В 1972 году мне было три года. Но я ее смотрел уже в более сознательном возрасте. Причем не только Суперсерию‑72, а вообще все серии. Будучи игроком, конечно. Еще не тренером.

Это знаменательная дата. Развеяли какой‑то миф о профессионалах, которые ломают борта после своих щелчков. Показали свой советский комбинационный хоккей. Достойно провели эту серию.

Наших ветеранов – с боевым крещением, победой. И долгих лет жизни. Приходите к нам на хоккей, мы всегда рады вас видеть. Заглядывайте в раздевалку! Сегодня я видел Александра Сергеевича Якушева. И сам пригласил Владимира Яковлевича Лутченко. Он ответил, что придет.

Вообще участники той Суперсерии‑72 – герои. Реально это была очень сложная серия. Я уверен, что наши тогда ребята, а сейчас – уважаемые ветераны готовились очень серьезно. Наверное, лучше их спросить про ощущения, – сказал главный тренер армейцев.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

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