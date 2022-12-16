Макдэвид об отмененном голе в овертайме: «НХЛ должна прояснить некоторые правила»

Коннор Макдэвид высказался касательно отмененного гола в овертайме матча с «Сент-Луисом».

Шайба Леона Драйзайтля с передачи Макдэвида была отменена из-за положения вне игры у Коннора. Матч завершился победой «Блюз» (3:4 Б).

«Лига должна прояснить некоторые из этих правил. Что такое удар по шайбе ногой? Что считается офсайдом? Что считается блокировкой вратаря? Наверное, это зависит от матча.

С детства думал, что если ты владеешь шайбой, то она в игре. Владею я шайбой или нет, думаю, это субъективное решение.

Игрокам просто нужна ясность в отношении некоторых правил», – сказал нападающий «Эдмонтона».