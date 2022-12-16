Кучеров вышел на 1-е место по числу голевых передач в сезоне НХЛ (34), обогнав Макдэвида. В гонке бомбардиров Никита 4-й

вышел на 1-е место в гонке ассистентов (34 передачи), обогнав Макдэвида.

Сегодня форвард « » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:1).

В 29 играх сезона у него стало 45 (11+34) очков.

В гонке бомбардиров Никита идет на 4-м месте, впереди только форварды «Эдмонтона» и Леон Драйзайтль (60 очков и 52 очка в 31 игре), а также форвард «Баффало» Тейдж Томпсон (46 в 30).

При этом в гонке ассистентов Кучеров вышел на чистое первое место с 34 передачами. У Макдэвида – 33, у Драйзайтля – 31, в топ-5 также входят форвард «Рейнджерс» (29) и защитник «Виннипега» Джош Моррисси (28).