Макдэвид набрал 60 очков за 31 матч сезона НХЛ. С 1989 года быстрее были только Лемье (2 раза), Гретцки и Ягр

набрал 60 очков за 31 матч сезона НХЛ – 5-й результат с 1989 года.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (3:4 Б).

С 1989 года было только 4 случая, когда игроки добирались до этой отметки, проведя меньше матчей.

Дважды это удалось (1992/93 – за 24 матча, 1995/96 – за 21), по разу (1989/90 – 29) и (1995/96 – 29).

Еще в двух случаях игрокам хватило 31 матча, как и Макдэвиду. Это были тот же Гретцки (1990/91) и Пэт Лафонтен (1991/92).

Макдэвид забил 27-й гол в сезоне, первым набрав 60 очков. Он лидирует в гонке снайперов НХЛ, Томпсон – 2-й с 24 шайбами