Макдэвид забил 27-й гол в сезоне, первым набрав 60 очков. Он лидирует в гонке снайперов НХЛ, Томпсон – 2-й с 24 шайбами

забил 27-й гол в сезоне, первым набрав 60 очков.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (3:4 Б).

25-летний канадец лидирует в бомбардирской гонке с 60 (27+33) очками в 31 матче с отрывом в 8 баллов от своего партнера по команде Леона Драйзайтля.

В гонке снайперов он также идет на первом месте. На второе вышел форвард « » Тейдж Томпсон (сегодня 1+1 в матче с «Колорадо») – 24 шайбы в 30 играх (при 46 очках).

На третьем идет форвард « » Джейсон Робертсон – 23 шайбы в 31 матче (при 43 очках). Он не забивает в 6 играх подряд.