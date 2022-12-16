Кросби о травме Малкина в результате своего броска: «Такие моменты всегда неприятны. Ему было очень больно, похоже»
Сидни Кросби сожалеет, что Евгений Малкин получил травму в результате его броска.
«Питтсбург» обыграл «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эпизод произошел в середине третьего периода при розыгрыше большинства. Кросби нанес бросок и попал россиянину в колено, от которого шайба зашла в ворота Сергея Бобровского.
Малкин, занимавший позицию у ворот, упал на лед. Он покинул площадку с помощью партнеров, не опираясь на правую ногу.
При этом сообщается, что предварительные прогнозы по травме – обнадеживающие.
«Такие моменты всегда неприятны. Похоже, что ему было очень больно. У нас уже бывали такие случаи за все эти годы.
Никому не хочется так делать», – сказал капитан «Пингвинс».
Малкин получил травму колена, забив гол «Флориде». Шайба попала ему в ногу после броска Кросби
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