Кросби о травме Малкина в результате своего броска: «Такие моменты всегда неприятны. Ему было очень больно, похоже»

Теги травмы Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби сожалеет, что Евгений Малкин получил травму в результате его броска. 

«Питтсбург» обыграл «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эпизод произошел в середине третьего периода при розыгрыше большинства. Кросби нанес бросок и попал россиянину в колено, от которого шайба зашла в ворота Сергея Бобровского.

Малкин, занимавший позицию у ворот, упал на лед. Он покинул площадку с помощью партнеров, не опираясь на правую ногу.

При этом сообщается, что предварительные прогнозы по травме – обнадеживающие. 

«Такие моменты всегда неприятны. Похоже, что ему было очень больно. У нас уже бывали такие случаи за все эти годы.

Никому не хочется так делать», – сказал капитан «Пингвинс». 

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