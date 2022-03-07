Андрей Юртаев: «Малкин держит высокий уровень с того момента, как вернулся на лед после травмы»

оценил игру Евгения Малкина в нынешнем сезоне.

– набрал невероятную форму – в последних 8 матчах Джино набрал 11 очков. С чем вы связываете такой всплеск в игре лидера ?

– Я бы не называл результативную игру Малкина всплеском. В этом сезоне он провел 21 матч, и только в четырех из них ему не удалось набрать ни одного очка. Это точно не всплеск, а хороший и высокий уровень, который Евгений держит с того момента, как он вернулся на лед после травмы.

Малкин сейчас как раз тот, кем он и должен быть, когда его не беспокоят различного рода повреждения.

У «Пингвинс» есть несколько травмированных, но это точно не те люди, которые влияют на игру Джино. Все его партнеры по игре в большинстве находятся в обойме – Кросби, Летанг, Генцел и Раст. В равных составах у Евгения тоже все неплохо, но при этом есть некоторые вопросы к его партнерам по их результативности.

То, что сейчас происходит с Малкиным, это абсолютно нормально. Так и должно быть, когда он здоров, – заявил комментатор.