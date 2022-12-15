Скабелка о составе России на Кубок Первого канала: «Сильные ребята, достаточно молодая и интересная сборная»

Теги Сборная России по хоккею сборная Казахстана по хоккею Андрей Скабелка Кубок Первого канала Спорт-Экспресс Хоккей

Главный тренер сборной Казахстана высказался о составе России на Кубок Первого канала.

В первом матче на турнире Казахстан проиграл Беларуси (1:4).

– Насколько принципиальным станет для вас следующий матч с Россией? Изучали ли состав соперника?

– Игры сборных априори предполагают желание победить. Мы представляем страну. Проходных матчей быть не может. Все игры серьезные. Мы просмотрели опубликованный состав России. Сильные ребята, достаточно молодая и интересная сборная, – сказал Андрей Скабелка.

Нестеров, Воронков, Никишин и Грицюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные