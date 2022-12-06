Плющев о сборной России: «Задача Жамнова – подарить народу праздник, показав атакующий хоккей. «Казус Кузьменко» не должен повториться»

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Владимир Плющев надеется, что на Кубке Первого канала сборная России сыграет от атаки. 

Соперниками россиян станут сборные Беларуси и Казахстана. 

– В ближайшее время станет известен состав сборной России на Кубок Первого канала. Кого рассчитываете в нем увидеть?

– Нужно учитывать, что московский турнир для сборной России, по сути, единственный в этом сезоне. Поэтому задача у тренерского штаба Алексея Жамнова абсолютно понятная – избежать каких-то экспериментов и подарить народу праздник, показав эффектный, атакующий хоккей.

Соответственно для этой цели и должен подбираться состав. На мой взгляд, тут мудрить смысла нет, все ведущие мастера КХЛ нужны в Москве для решения главной задачи. «Казус Кузьменко», которого год назад все упрашивали взять на Олимпиаду, но который в Пекин так и не попал, не должен повториться.

– То есть вы рассчитываете увидеть на Кубке Первого канала и Радулова, и Шипачева, и Григоренко, и Гусева?

– Повторюсь, специфика этого сезона такая, что заглядывать далеко вперед нет смысла, нужно жить сегодняшним днем. Но, приглашая опытных мастеров, есть возможность взять и молодежь, тем более что некоторые молодые в этом сезоне хорошо заявляют о себе.

Поэтому я бы, подбирая состав, шел от наших традиций играть в быстрый, атакующий, смелый хоккей, – сказал заслуженный тренер России. 

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