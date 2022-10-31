Серебряков, Сергей Телегин и Яшкин – лучшие игроки недели в КХЛ. Вратарь «Адмирала» выиграл 2 матча из 2, отразив 98,80% бросков

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну в серии бросков. По воротам Серебрякова было нанесено 83 броска (41,5 в среднем за игру), из которых он отразил 98,80%. Коэффициент надежности составил 0,47.

Лучшим защитником стал ( ), набравший 4 (0+4) очка в четырех матчах недели. Хоккеист завершил неделю с общим показателем полезности «0», нанес восемь бросков, совершил четыре силовых приема и заблокировал шесть бросков.

Лучшим нападающим назван ( ), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели. Форвард совершил 24 силовых приема, заблокировал два броска и один раз отобрал шайбу у соперника. В игре с «Локомотивом» Яшкин стал автором победной шайбы своей команды.