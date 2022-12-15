Сергей Телегин о крупных турнирах: «Без сборной России меньше ажиотажа. Уровень падает»

Теги Трактор Сборная России по хоккею молодежный чемпионат мира Кубок Первого канала КХЛ Сергей Телегин Хоккей

Сергей Телегин считает, что уровень крупных международных турниров упал без сборной России.

– Насколько расстраивает, что сборная России не имеет возможности играть на международных турнирах?

– Конечно, обидно, что сборная России не играет на чемпионатах мирах и на других турнирах. Поэтому надо пользоваться такими шансами, как Кубок Первого канала.

– Согласны с тем, что крупные турниры без сборной России потеряли свой интерес?

– Конечно, без сборной России меньше ажиотажа. Вот в августе был молодежный чемпионат мира, что там смотреть? Я даже не следил за турниром. Видел только новости в телеграме, что болельщики не ходят. Уровень падает, – сказал защитник сборной России.

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