Сергей Телегин о крупных турнирах: «Без сборной России меньше ажиотажа. Уровень падает»

считает, что уровень крупных международных турниров упал без сборной России.

– Насколько расстраивает, что сборная России не имеет возможности играть на международных турнирах?

– Конечно, обидно, что сборная России не играет на чемпионатах мирах и на других турнирах. Поэтому надо пользоваться такими шансами, как Кубок Первого канала.

– Согласны с тем, что крупные турниры без сборной России потеряли свой интерес?

– Конечно, без сборной России меньше ажиотажа. Вот в августе был молодежный чемпионат мира, что там смотреть? Я даже не следил за турниром. Видел только новости в телеграме, что болельщики не ходят. Уровень падает, – сказал защитник сборной России.