В ФХР сообщили, что методики «Красной Машины» используют в 35 регионах России

Наработки программы «Красная Машина», внедряемой ФХР, используют в 35 регионах страны.

Об этом рассказал начальник отдела внедрения департамента национальной программы подготовки хоккеистов ФХР Андрей Иванов.

В четверг в Москве открылся Международный хоккейный форум. «Красная машина» – это комплекс разработок и эффективных методик спортивной подготовки юных хоккеистов всех возрастных групп (от 5 до 17 лет), разработанный и внедряемый ФХР.

«География внедрения инновационных эффективных методик программы включает в себя 35 регионов страны - от Сахалина и Камчатского края до Санкт‑Петербурга, от Мурманска и Архангельска до Ростова и Сочи.

Лидерами по числу школ, активно использующих наработки «Красной Машины» в процессе воспитания юных игроков, являются Москва и область, Санкт‑Петербург, а также Ханты‑Мансийский автономный округ.

Регулярно проводятся мероприятия для ДЮСШ. На льду – мастер‑классы и тренировки с участием звезд хоккея. Для тренеров - семинары и обучающие программы, различные вопросы, связанные с подготовкой и воспитанием игроков.

Большой интерес у страны, все новые школы хотят работать по методикам Красной Машины. Буквально на днях - две рабочие поездки, в Электросталь и Великий Новгород. Плотно и системно поработали с тренерами и детьми», – сказал Иванов.