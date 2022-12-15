Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 71-летием: «Продолжаем вместе работать над развитием российского спорта. Знаю, что всегда могу на тебя положиться»

поздравил своего дядю с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, председателю правления исполнился 71 год.

«Дорогой Аркадий Романович! От всей души поздравляю тебя с днем рождения – важнейшим днем для всей нашей дружной семьи!

Безмерно благодарен судьбе, что стержнем и оплотом нашей семьи был, есть и будет такой замечательный, чуткий, уверенный и сильный человек, как ты. Ты по-настоящему связываешь всех нас своей мудростью, страстью к новым свершениям, опытом и добротой.

Для всех нас ты – главный пример отношения к близким, к работе, к спорту. Знаю, что всегда могу на тебя положиться и обратиться за советом – спасибо тебе огромное за это!

Вместе мы продолжаем работать над развитием российского спорта, и ты личным вкладом показываешь, насколько важна роль Личности в любом деле.

Крепкого тебе здоровья, счастья, успехов в работе и в жизни, пусть получается все, что задумано. Мы все тебя ценим и любим!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.