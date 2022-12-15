«Динамо» поздравило Аркадия Ротенберга с 71-летием: «Благодарим за вклад в развитие динамовской школы и искренние переживания наших взлетов и падений»

«Динамо» поздравило Аркадия Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, председателю правления исполнился 71 год.

«15 декабря свой 71-й день рождения отмечает председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Романович Ротенберг.

Уже долгие годы Аркадий Романович принимает активное участие в жизни и российского хоккея, и московского . Именно под его началом в 2013 году «Динамо» во второй раз стало обладателем Кубка Гагарина, а в сезоне-2019/20 завоевало бронзовые награды.

После избрания Аркадия Ротенберга председателем правления Федерации хоккея России в августе 2015 года успехи также не обошли стороной и национальную сборную, которая за это время успела уже неоднократно завоевать медали чемпионатов мира, а также золотые и серебряные награды Олимпийских игр!

Коллектив, тренерский штаб и игроки ХК «Динамо» Москва от всей души поздравляют с днем рождения Аркадия Романовича Ротенберга. Мы благодарим Аркадия Романовича за вклад в развитие динамовской школы и за искренние переживания наших взлетов и падений. Желаем богатырского здоровья, семейного благополучия, успешных проектов, отличного настроения и, конечно же, новых хоккейных побед!» – говорится на сайте клуба.