Радулов тренируется с «Ак Барсом» в общей группе. Он пропустил 5 матчей из-за травмы
Александр Радулов тренируется с «Ак Барсом» в общей группе, он пропустил 5 матчей.
«Надеемся, что все нормально. Вот сейчас он катается в общей группе. Нет никакой информации, что он не может играть. Он занимается в полную силу», – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев Юрий Бабенко.
36-летний нападающий провел 33 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 25 (13+12) очков.
На лед также вернулись защитники Василий Токранов и Динар Хафизуллин, которые восстановились от травм.
«Эта пауза очень хороша тем, что можно залечить микротравмы. Ребята уже вышли, готовятся в общей группе. Потихонечку все налаживается», – сказал Бабенко.
Комментарии