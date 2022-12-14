Радулов тренируется с «Ак Барсом» в общей группе. Он пропустил 5 матчей из-за травмы

Теги Ак Барс травмы Юрий Бабенко Александр Радулов КХЛ Василий Токранов Динар Хафизуллин ТАСС Хоккей

Александр Радулов тренируется с «Ак Барсом» в общей группе, он пропустил 5 матчей.

«Надеемся, что все нормально. Вот сейчас он катается в общей группе. Нет никакой информации, что он не может играть. Он занимается в полную силу», – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев Юрий Бабенко

36-летний нападающий провел 33 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 25 (13+12) очков. 

На лед также вернулись защитники Василий Токранов и Динар Хафизуллин, которые восстановились от травм.

«Эта пауза очень хороша тем, что можно залечить микротравмы. Ребята уже вышли, готовятся в общей группе. Потихонечку все налаживается», – сказал Бабенко. 

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