Радулов не сыграет с «Динамо» и пропустит 3-й матч подряд. «Ак Барс» ожидает, что он скоро вернется
Александр Радулов не сыграет с «Динамо» и пропустит 3-й матч подряд.
36-летний форвард «Ак Барса» не сыграет сегодня в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
Таким образом, он пропустит третий матч подряд. Игрока не было в составе казанцев в матчах с «Сибирью» (3:6) и «Локомотивом» (3:2).
Ранее сообщалось, что у нападающего микротравма.
– Когда ждать Радулова?
– В ближайшее время. Сегодня он точно не сыграет, а дальше будем смотреть, – сообщил исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко.
В текущем сезоне Радулов набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах.
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