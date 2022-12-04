Радулов не сыграет с «Динамо» и пропустит 3-й матч подряд. «Ак Барс» ожидает, что он скоро вернется

не сыграет с «Динамо» и пропустит 3-й матч подряд.

36-летний форвард не сыграет сегодня в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским .

Таким образом, он пропустит третий матч подряд. Игрока не было в составе казанцев в матчах с «Сибирью» (3:6) и «Локомотивом» (3:2).

Ранее сообщалось, что у нападающего микротравма.

– Когда ждать Радулова?

– В ближайшее время. Сегодня он точно не сыграет, а дальше будем смотреть, – сообщил исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» .

В текущем сезоне Радулов набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах.