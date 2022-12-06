Бабенко об игре «Ак Барса»: «Видим, что можно улучшить. Из-за плотности графика сложно что-то поменять с ходу, полноценных тренировок нет»

Юрий Бабенко прокомментировал поражение в матче против (2:3 Б).

– Начали игру не совсем так, как хотелось бы – дали сопернику преимущество. В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат.

– Кирилл Адамчук заменил в составе. Это попытка добавить силовой борьбы в матч или вынужденная замена?

– Войнов не был готов на 100% сегодня, потому Кирилл играл, а Славка – нет.

– По ходу матча вы перешли на игру в три звена. Насколько Вадим Шипачев готов выдерживать нагрузки по 20 минут с таким графиком игр?

– У Вадима очень мало игр в этом сезоне, где он проводил по 20 минут. Игровое время все-таки упало, даже если сравнивать с прошлым сезоном. Мы перешли на игру в три звена, когда до конца матча оставалось пять минут.

Ребята из четвертого звена сегодня сделали колоссальную работу – заработали на себе два удаления, здорово отработали в меньшинстве, к ним никаких претензий.

– Андрей Назаров считает, что проблему формы и других игроков можно решить, играя в три звена весь матч. Насколько это может сработать?

– Вы сами упомянули сложный график – как с таким графиком играть в три звена? Очень сложный календарь, и не только у нас, матчи через день, поездки. Не стоит так рисковать, результат во главе угла, конечно, но длинную дистанцию нужно пройти как можно ровнее, чтобы не нагружать других, пока другие выпадают.

– Олег Знарок говорил, что ждет паузы в чемпионате для работы над физикой. Вы согласны, что «Ак Барсу» нужно добавлять в скорости?

– Не только Олег Валерьевич хотел паузы, чемпионат достаточно напряженный, каждая команда ждет перерыва, чтобы немножко вздохнуть. У кого-то микротравмы, нужно восстановиться, что-то подтянуть. Большая часть чемпионата позади, мы видим, что можно улучшить. Из-за плотности графика очень сложно что-то поменять с ходу, полноценных тренировок нет.

– В каком состоянии , чем он сейчас занимается?

– У нас каждый травмированный игрок занимается по определенной программе. Никто не выпадает, все продолжают работу, – сказал исполняющий обязанности главного тренера .