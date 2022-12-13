Дэйли о ситуации с продажей «Оттавы»: «Кажется, интерес значительный, и это хорошо»

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Билл Дэйли заявил, что выставление «Оттавы» на продажу вызвало значительный интерес.

«Кажется, интерес значительный, и это хорошо. Должен быть здоровой процесс», – сказал вице-комиссионер НХЛ

Процесс был запущен в начале ноября. Дочери бывшего владельца «Сенаторс» Юджина Мелника, ушедшего из жизни весной, выставили клуб на продажу. 

Новый владелец (или пул владельцев) будет обязан сохранить его в Оттаве. По оценке Sportico, стоимость «Оттавы» составляет 655 миллионов долларов. 

Отметим, что сам Мелник купил клуб в 2003 году за 92 млн долларов. Перед этим «Сенс» столкнулись с банкротством и угрозой возможного переезда. 

Ранее сообщалось, что интерес к покупке клуба в составе группы инвесторов выразил актер Райан Рейнольдс. 

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