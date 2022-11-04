«Оттава» объявила о начале процесса продажи клуба

У хоккейной команды будут новые владельцы.

Канадская команда официально сообщила о том, что процесс продажи клуба начался.

Условием для потенциальных новых хозяев команды является то, что «Сенаторс» продолжат базироваться в Оттаве.

В покупке клуба, как сообщалось, заинтересован Райан Рейнольдс. Отмечалось, что актер хочет оставить клуб в Оттаве.

На данный момент стоимость команды оценивается в 655 миллионов долларов.

Напомним, после смерти , купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. Ранее стало известно, что они рассматривают вариант продажи клуба.