«Оттава» объявила о начале процесса продажи клуба

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У хоккейной команды «Оттава» будут новые владельцы.

Канадская команда официально сообщила о том, что процесс продажи клуба начался.

Условием для потенциальных новых хозяев команды является то, что «Сенаторс» продолжат базироваться в Оттаве.

В покупке клуба, как сообщалось, заинтересован Райан Рейнольдс. Отмечалось, что актер хочет оставить клуб в Оттаве.

На данный момент стоимость команды оценивается в 655 миллионов долларов.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. Ранее стало известно, что они рассматривают вариант продажи клуба.

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