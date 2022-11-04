«Оттава» объявила о начале процесса продажи клуба
У хоккейной команды «Оттава» будут новые владельцы.
Канадская команда официально сообщила о том, что процесс продажи клуба начался.
Условием для потенциальных новых хозяев команды является то, что «Сенаторс» продолжат базироваться в Оттаве.
В покупке клуба, как сообщалось, заинтересован Райан Рейнольдс. Отмечалось, что актер хочет оставить клуб в Оттаве.
На данный момент стоимость команды оценивается в 655 миллионов долларов.
Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. Ранее стало известно, что они рассматривают вариант продажи клуба.
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