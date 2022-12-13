Агент Дементьев: «В Европе закрываются катки, их не могут содержать. Только Россия может позволить себе провести ЧМ»

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Агент Алексей Дементьев высказался касательно возможного возвращения России на ЧМ по хоккею.

– Ваш прогноз: когда Россия сможет выступить на чемпионате мира по хоккею?

– Даже нет мыслей. Все может произойти внезапно. Посмотрите, сколько соревнований в Европе отменилось из-за энергетических проблем. Закрываются катки в Германии, Латвии, Италии, Франции, других странах – их просто не могут содержать. Проведение чемпионата мира – тоже затратное мероприятие.

Зрители также должны иметь возможность путешествовать, чтобы покупать билеты, атрибутику, снимать отели. Но на сегодняшний день они могут только как в ковид смотреть трансляции дома. Это совершенно не та атмосфера, а организаторы не получат планируемых денег. Посмотрите на биатлон, лыжи, другие виды спорта, соревнования по которым были отменены в Европе в ноябре.

Поэтому ситуация с участием российской сборной может решиться в любой момент, когда они поймут, что в Европе только Россия может себе позволить провести чемпионат мира – в том же Петербурге есть вся необходимая инфраструктура. Капиталистический западный мир с большим трудом сможет жить в убыток, когда у нас в России социальные проекты – это норма жизни», – заявил хоккейный агент.

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