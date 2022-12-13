Сушинский о Кубке Первого канала без европейских команд: «Все равно сборная России собираться должна. Надо поддерживать интерес к хоккею»

высказался о проведении Кубка Первого канала без европейских сборных.

«Играть-то надо ребятам где-то. Все равно сборная собираться должна. Это время когда-то же закончится. Надеюсь, что побыстрее закончится. Чтобы вышли на международную арену, а не играли между собой.

Но надо, надо, конечно, поддерживать интерес к хоккею. Понятно, что, скорее всего, он будет намного ниже. Но может быть, и нет: народ скучает по хоккею», – сказал бывший форвард сборной России.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.