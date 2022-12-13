Никита Трямкин: «России не хватает игр сборной – это удар по нашему хоккею. Поэтому хорошо, что Кубок Первого канала проводят»

поделился мыслями о Кубке Первого канала.

– Скоро в Москве пройдет Кубок Первого канала. С учетом того, что сборная России не будет играть на ближайшем чемпионате мира, вы бы готовы были ездить на ее, по сути, выставочные матчи, если бы позвали?

– Было бы круто, если бы позвали в сборную. Игр национальной команды, конечно, не хватает стране – это удар по нашему хоккею. Поэтому хорошо, что канала проводят.

Сборная должна существовать. Это главная команда страны, а не просто слово. Не знаю, как сейчас будут выглядеть ее матчи, но болельщики должны иметь возможность посмотреть национальную сборную.

Конечно, это не тот Кубок Первого канала, что был, когда приезжали финны, шведы и чехи. Но если сейчас мы играем с белорусами и казахами, пусть будет так. В нынешних условиях – оптимально. А в дальнейшем, надеюсь, что все наладится. И будет как раньше, – сказал защитник .